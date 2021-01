Britové začali očkovat vakcínou AstraZeneca. První ji dostal pacient na dialýze

Nemocnice a vakcinační centra napříč Velkou Británií se plní krabicemi s novou očkovací látkou. Statisíce dávek vakcíny, kterou vyvinuli odborníci z Oxfordské univerzity, úřady nechaly rozvézt na více než 700 míst. V pondělí zdravotníci zahájili očkování.

Vůbec prvním pacientem na světě, který vakcínu společnosti AstraZeneca dostal, je 82letý Brian Pinker. Podle premiéra Borise Johnsona by během několika příštích měsíců měly být naočkovány desítky milionů Britů.

"Jsme připraveni – budeme se snažit naočkovat co nejvíce lidí. Předpokládáme, že naočkujeme stovky lidí denně a tento počet budeme v příštích týdnech zvyšovat. Je vzrušující, že jsme schopni poskytnout ochranu tolika lidem," řekl vedoucí zdravotnický pracovník z Princess Royal Hospital George Findlay.

Očkování by mohlo pomoci zastavit dramatický průběh epidemie koronaviru, kterému teď britské ostrovy čelí. Počty nakažených v zemi denně narůstají o více než 50 tisíc případů. 75 tisíc lidí už nákaze podlehlo.

Ve velkém začala očkovat také Čína, odkud se koronavirus do světa rozšířil. Jen během prvních dvou dní vakcínu vyrobenou čínskými odborníky dostalo více než 73 tisíc lidí. V zemi je otevřeno nejméně 220 očkovacích center – většinu populace chce vláda naočkovat do začátku oslav čínského nového roku, tedy do 12. února.