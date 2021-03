Britka po ztrátě práce slaví úspěch. Na internetu vydělává nemalé peníze

Gracey Kayová je 32letá maminka z města Leeds, která kvůli koronaviru a bezpečnostním opatřením přišla o práci kadeřnice. Účty se začaly rychle hromadit, podle portálu leed-live vyřešila tíživou situaci zapsáním na stránky OnlyFans.

Jedná se o platformu na bázi sociálních sítí, kde tvůrci za poplatek sdílí vlastní obsah, někdy i jen s konkrétními lidmi. Fanoušci, kteří si službu předplatí, se tak dostávají k exkluzivnímu obsahu. Gracey Kayová se svými fanoušky sdílí i lechtivé fotografie a videa.

Během jediného týdne se dočkala velkého úspěchu, svůj roční příjem 18 tisíc liber (kolem 540 tisíc korun) pak překonala podle portálu během jediného měsíce dvakrát. Nyní patří podle leeds-live mezi nejúspěšnější tvůrce na portálu OnlyFans.

"Občas se musím štípnout. Pořád nemůžu uvěřit, že je tohle můj život. Někdy jsem prostě na pláži a pracuji ze svého telefonu," popsala.

Zatím si vydělala přes půl milionu liber, příští měsíc očekává, že překročí hranici jednoho milionu liber (kolem 30 milionů korun).

"Je to neskutečné množství peněz. Myslím si, že můj účet začal být populární, protože jsem ho založila během lockdownu a všichni byli on-line. Stejně toho teď moc dělat nemůžete," doplnila.

Gracey k nápadu založit si účet přivedla její kamarádka, která si přivydělávala prodejem fotek chodidel.

"Nejdřív jsem byla nervózní a sdílela jsem jen fotky v prádle, s tím jsem byla spokojená. Po chvíli jsem ale začala sdílet i fotky, na kterých jsem nahá. Musela jsem pracovat s tím, jaký obsah chtějí lidé vidět a co vyhovuje mně," popsala Kayová.

Stránka je podle ní pro všechny tvůrce, nehledí se na věk. "Nezáleží na tom, jak jste velcí nebo kolik je vám let, můžete být sami se sebou spokojení," uvedla Kayová.

Kayová se často setkává také s kritikou toho, co dělá a jak si vydělává. Někteří lidé podle ní zaplatí i za to, aby jí řekli, co si o ní negativního myslí.

"Někteří lidé nemají rádi to, co dělám. Ale myslím si, že pokud se jim to nelíbí, tak by měli nechat danou osobu na pokoji," vzkázala Kayová. Ta chce nyní s novým příjmem investovat ve Španělsku, kam se také přestěhovala.