Britská premiérka Mayová oznámila rezignaci! Odešla s pláčem

"Od chvíle, kdy jsem poprvé prošla dveřmi jako premiérka, jsem se snažila, aby se Spojené království stala státem, který tu je nejen pro privilegované lidi, ale pro všechny, a který ctí výsledky referenda," prohlásila Mayová při své rezignaci.

"Udělala jsem vše, co bylo v mých silách, abych dotáhla brexit až do konce. Pokusila jsem se o to třikrát," dodala. Ve všech případech však selhala, proto se rozhodla vzdát funkce britské premiérky.

Mayová vyjádřila lítost, že se jí nepodařilo završit proces odchodu Británie z Evropské unie. Vyslovila přitom naději, že její nástupce bude o realizaci brexitu usilovat ještě důrazněji.

Na konci proslovu se jí zlomil hlas a zakončila ho v slzách. "Nedělám to se zlým úmylem, ale naopak s obrovskou vděčností za to, že jsem mohla sloužit zemi, kterou jsem miluji," řekla.

Podívejte se na konec rezignačního projevu Mayové, při kterém se jí zlomil hlas:

