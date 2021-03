Britskou mutaci na lidi "sype" letadlo, sdílel Volný. Úřad se mu vysmál

Poslanec Lubomír Volný (Jednotní) šokuje jedním kontroverzním výrokem za druhým. V pátek ráno se na jeho facebookovém profilu objevil příspěvek, který opět vyvolal pozdvižení. Sdílel totiž článek, který osočuje kurýrní společnost DHL z šíření britské mutace v Česku pomocí letadla, které mělo ve čtvrtek bezcílně kroužit nad Brnem.

"Uvedený letoun společnosti DHL údajně 4x elipsovitě obroužil Brno. Otázka zní, rozšiřuje někdo tuto biologickou zbraň úmyslně po celém světě? V Brně je největší nárůst nakažených lidí s "britskou mutací" a nikdo neví, odkud to spadlo a kde se to vzalo," spekuluje Volný.

Od Řízení letového provozu za to sklidil výsměch. K tomu, že by britská mutace na lidi padala z nebe, se služba přímo nevyjádřila, z jejího oznámení je však jasně patrné, co si o tom myslí. "Seriózní informace pro některé "odborníky". Včerejší přistání DHL v Brně bylo na základě rozhodnutí velitele letounu pro nepříznivé podmínky (hustá mlha) zrušeno, standardní postup. Safety first!" vysvětluje kroužení letounu.

Serizn informace @letovyprovoz pro nkter "odbornky". Verej pistn DHL v Brn na zklad rozhodnut velitele letounu pro nepzniv podmnky (hust mlha) zrueno, standardn postup. Safety first! pic.twitter.com/p11DUaY4oW — LP R / ANS CR (@letovyprovoz) March 5, 2021

Společnost DHL se na šíření konspiračních teorií podílet taktéž nechce, a proti článku se ostře ohrazuje. "Letadlo typu Boeing 757-236(SF) s registrací G-BMRJ odstartovalo 4. března 2021 v 5:50 hod. z Lipska (DE) do Brna (CZ). Kvůli přetrvávajícím mlhám a sníženému výhledu na letišti Brno – Tuřany nebylo možné bezpečně přistát, proto bylo letadlo v 7:00 hod. nasměrováno zpět na letiště v Lipsku," uvedla.

Spolenost DHL Express esk republika se drazn vymezuje proti zavdjcm a konspiranm informacm, kter byly... Zveejnil(a) DHL Express Czech Republic dne Ptek 5. bezna 2021

"Společnost DHL Express zvažuje podniknutí právních kroků souvisejících se šířením těchto zavádějících informací. Jejich případnou podobu a rozsah nyní řešíme," dodala.

Lubomír Volný mezitím příspěvek ze svého profilu smazal. Není však jediný, koho teorie o "sypání" covidu-19 z letadel zaujala. Za pravdivou ji považuje také zpěvačka Ilona Csáková, která patří mezi největší české popírače pandemie. "Také si myslíte, že nás práškují? Tak to možná zjistíme za pár dnů podle nárůstu pozitivních," uvedla na svém facebookovém profilu.

Na Volného reagují i jeho kolegové z Poslanecké sněmovny. "Předpokládám, že poslanec Volný právě objevil tajný projekt nového okruhu pro Grand Prix v Brně. Smíchy se válím po zem. Teď ale vážně. Obracím se na Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám s tím, jak budou proti takovému šíření "poplašných zpráv" dále postupovat," vyjádřil se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Nejedná se o první přešlap Poslance volného. Kvůli potyčce ve Sněmovně dokonce dostal pokutu 90 tisíc korun. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: