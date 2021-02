Takhle se dá odhalit britská mutace. Nakaženému to ale nikdo neřekne

Českem se šíří nová varianta koronaviru, která je dle odborníků mnohem nakažlivější a nebezpečnější než původní virus. Odhalit britskou mutaci v odebraném vzorku lze podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) pouze dvěma metodami – sekvenací, nebo PCR testem. Sám testovaný se ale to, jakou variantou viru onemocněl, nedozví.

Britská mutace koronaviru řádí hned na několika místech Česka. Její epicentra nově vznikla na Náchodsku a Trutnovsku, ale testy ji prokázaly i ve vzorcích z Prahy. Nový typ nákazy se objevil také na Kladensku a Jihlavsku. Je dle odborníků až o 70 procent nakažlivější než běžný koronavirus a také nebezpečnější.

Okolo britské mutace zatím stále panuje řada nejasností, experti se ale shodují v tom, že by v krátké době mohla zcela nahradit původní typ koronaviru. Příznaky jednotlivých variant nákazy se liší. Jaké rozdíly mezi nimi panují, se dozvíte v tomto článku.

Jak lze zjistit, že jde o britskou mutaci koronaviru

V Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu lze provést tzv. sekvenaci. To je spolehlivý způsob, jak zjistit, že je odebraný vzorek pozitivní konkrétně na britskou mutaci viru.

Sekvenace se neprovádí automaticky u všech vzorků, ale pouze těch vybraných. Speciální přístroj rozdělí vzorek na jednotlivé aminokyseliny, což znalcům umožní přesně říci, zda obsahují mutaci.

Jde o náročný vědecký proces, který trvá řádově pět až sedm dní. To je dle mluvčí SZÚ Kláry Dolákové také důvod, proč nelze například vytvářet denní statistiky a přehledy toho, kolik lidí se v Česku nakazilo britskou mutací koronaviru.

Existuje ale i rychlejší způsob. Nový typ nákazy umí odhalit také některé sady PCR testů. "Není to úplně stoprocentní způsob, ale ta pravděpodobnost, že to bude odhaleno, je vysoká. Neumí to ale všechny sady PCR testů," vysvětlila Doláková.

Jak se testovaný dozví, že se nakazil britskou mutací

Podle mluvčí SZÚ se testovaný dozví pouze to, zda je nebo není pozitivní. Jakou variantou viru onemocněl, ale nezjistí. Údaj je totiž určený primárně odborníkům, například krajským hygienickým stanicím. Ty na základě výsledků testu zahájí trasování.

Informace o tom, jakou variantou trpí, není pro samotného nakaženého prý nijak zvlášť důležitá. Opatření, která v případě pozitivity na covid musí dodržovat, jsou totiž ve všech případech stejná.

Britská mutace koronaviru zhoršuje situaci v nemocnicích. Ty jsou často vytížené až na hranu kapacit: