Britský premiér pobouřil svět! U Macrona se prý choval trapně

Na důležitou schůzku ohledně brexitu vyrazil britský premiér Boris Johnson do Paříže. Ve čtvrtek se sešel s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Společně řešili novou dohodu, která by nahradila současnou. Tu vyjednala bývalá britská premiérka Theresa Mayová.

Johnson s ní není spokojený a chce z ní odstranit tzv. irskou pojistku. Doufá, že ostatní evropští státníci budou mít na situaci stejný názor. Jenže francouzský prezident to vidí jinak. "Nenajdeme novou dohodu o odstoupení do třiceti dnů, která se bude lišit od stávající," řekl Macron po schůzi.

Dodal také, že irská pojistka je zárukou pro zachování stability v Irsku a integrity jednotného trhu. Pojistka je tak pro něj životně důležitou zárukou, informovalo BBC.

I když Macron britského premiéra moc nepotěšil, během schůze vypadal velmi uvolněně. V jednu chvíli si dal nohu na stůl, uvedl deník Sky News. Vše bylo součástí vtipkování mezi oběma muži. Macron premiérovi řekl, že by odkládací stolek mohl fungovat jako podnožka a Johson to hned vyzkoušel.

Jenže tento krátký moment většinu lidí pobouřil. "Hrubé a trapné. Představte si, že by Macron položil nohu na stůl v Buckinghamském paláci," napsala na twitter spisovatelka Sonia Purnellová. "Moje čelist spadla o něco níž než jeho chování," přidávali se další lidé na sociálních sítích.

Své chování britský premiér zatím nekomentoval, ale podle záběrů ze schůze bylo jasné, že šlo opravdu jen o žert. Po schůzi na twitteru označil Macrona za tvrdého partnera Velké Británie.

"Dnes jsem potkal prezidenta Emmanuela Macrona v Paříži. Pojďme brexit udělat rozumně a pragmaticky v zájmu obou stran. Pokračujme v prohlubování přátelství a partnerství mezi našimi národy," dodal Johson.

Today I met President @EmmanuelMacron in Paris. Lets get Brexit done, sensibly and pragmatically and in the interests of both sides. Lets get on with deepening and intensifying the friendship and the partnership between our nations. pic.twitter.com/qv7BlAOhW7