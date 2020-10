Lékárny v Británii nabízí rychlé testy na covid. Výsledek už do 12 hodin

Alternativu k běžným testům prováděných ve zdravotnických zařízeních budou moci Britové koupit v prvních pobočkách lékáren a drogerií již za 14 dní. Nejpozději do Vánoc pak budou testy k dispozici v celkem 200 pobočkách po celé zemi.

Testy fungují na principu přítomnosti protilátek v krvi, jde tedy o antigenní testy prováděné výtěrem z nosohltanu. Vzorek bude analyzován pomocí přenosného zařízení a vyhodnocen do 12 minut. Podle vedení řetězce je to jedna z nejlevnějších forem „samotestování“ na přítomnost koronaviru v těle. „Není to o tom generovat zisk, cena pokryje pouze náklady na nákup testovací sady“, řekl generální ředitel společnosti Sebastian James. Nyní je cena 120 liber (asi 3600 korun), pravděpodobně by však mohla ještě klesnout, pokud bude mezi lidmi velký zájem.



Tento druh testování je určen především bezpříznakovým pacientům a lidem s podezřením na vystavení se nákaze. Nemocní s příznaky by stále měli využívat bezplatného testování v rámci sítě dosavadních testovacích center.

Plán na celoplošné testování v České republice představil také ministr zdravotnictví Roman Prymula na začátku října. Podle Prymuly je testování všech obyvatel jedním ze způsobů, jak zpomalit šíření nákazy. Náklady na testování by molhy vyjít na 3 miliard korun.