Známý britský komik podlehl zákeřné chorobě, bylo mu 58 let

Britský komik Sean Lock zemřel ve věku 58 let. Hvězda známá z komediálních pořadů 8 Out of 10 Cats nebo QI podlehla rakovině kůže. Tu mu poprvé diagnostikovali v 80. letech minulého století, když pracoval na stavbách. O jeho smrti informoval BBC Lockův agent.

"Sean byl mým komediálním idolem dávno předtím, než jsem se sám stal komikem a deset let společné práce to ani trochu neumenšilo. Byl to člověk s neuvěřitelným mozkem pro humor a skutečně výjimečným hlasem,“ řekl Jon Richardson, který s Lockem spolupracoval jako jeden z týmových kapitánů v pořadu 8 Out of 10 Cats.



Moderátor pořadu Jimmy Carr zase na twitter napsal: "Miloval jsem ho. Teď sleduji klipy, ve kterých vystupuje, směju se a pláču. Bude mi velmi chybět“. Právě s Carrem Lock na téma smrti často vtipkoval. Když se ho například moderátor zeptal, co by chtěl na památníku, odpověděl Lock: "Je mi to jedno, budu mrtvý".



"Velmi smutná zpráva. Odpočívej v pokoji skvělý Seane Locku. Jeden z nejvtipnějších, nejvlivnějších komiků naší generace. Skvělý muž," reagoval herec, scenárista a komik Ricky Gervais.