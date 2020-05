Britští vědci chtějí urychlit vývoj vakcíny! Plánují nakazit dobrovolníky

Někteří britští vědci upozorňují, že čím více se snižuje počet pacientů s koronavirem, tím je obtížnější příprava vakcíny. Úřady by proto měly zvážit zavedení alternativních opatření na urychlení jejího vývoje. Jedním z nich je záměrné infikování dobrovolníků, kteří nemoc ještě neprodělali.

"Podle britských výzkumníků přišla s podobným návrhem také Světová zdravotnická organizace (WHO). Ta na začátku května vydala devatenáctistránkovou směrnici o tom, jak by tyto testy mohly probíhat,“ píše The Guardian.



Další skupina vědců je však proti. Podle nich by šlo o zahrávání si s lidským zdravím, které by mohlo způsobit nejen trvalé zdravotní problémy, ale také smrt nakažených dobrovolníků.



"Podobné studie vakcín se provádí u mnoha nemocí, ale za přísných podmínek. Mezi ty patří znalost klinického chování viru a jistota, že existují účinné léky. Při onemocnění koronavirem není žádné z těchto kritérií splněno,“ upozorňuje imunoložka Eleanor Rileyová.



Údaje zveřejněné minulý týden naznačují, že koronavirem by mohlo být infikováno asi sedm procent britské populace. Podle odborníků se jedná o poměrně nízký stupeň infekce a při takovém počtu není možné dostatečně otestovat účinek vakcíny.



Vědci dodali, že pokud tento návrh sklidí podporu, s testováním se začne co nejdříve. Dobrovolníci budou muset splňovat několik podmínek, jako je velmi dobrý zdravotní stav nebo věk okolo 25 let.

