Brněnská nemocnice začne rozvážet lék ivermektin. Je o něj velký zájem

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně začíná s rozvozem léku ivermektin do ostatních zdravotnických zařízení. Lék ve středu schválili úředníci a zájem o něj je obrovský.

Sotva ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv schválily použití ivermektinu, brněnské nemocnici se začali ozývat lékaři z celé republiky. Podle mluvčí se během čtvrtečního rána přihlásilo dvacet zájemců.

Rozvoz bude provádět v následujících dnech oficiální distributor. Brno má k dispozici deset tisíc balení léku pro zhruba dvacet tisíc pacientů.

Michal Rezek, primář nemocnice u svaté Anny řeší se, jestli se to bude používat jen v nemocnicích, nebo lék půjde i do sféry ambulantní, a jakým způsobem to udělat.

Lék se osvědčil na vzorku třiceti těžce nemocných pacientů z Brna. Podobné výsledky hlásí někteří lékaři také ze Slovenska.

Kritici sice naznačují, že lék nebyl proti koronaviru důkladně testovaný, ale ministerstvo jeho použití přesto schvaluje. Časem ho budou moci předepisovat pravděpodobně i praktičtí lékaři.