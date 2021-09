Nemocnici zahltily desítky telefonátů. Lidé se ptají na třetí dávku vakcíny

Brněnskou fakultní nemocnici zahltily ve středu telefonáty zmatených lidí. Desítky jich volaly na různé linky nemocnice a dožadovaly se informací o třetí dávce očkování. Nemocnice jim je však nemohla poskytnout. Ke zmatení lidí přispělo i to, že se tamní očkování stěhuje z očkovacího centra do nemocnice.

"Ve středu to byly desítky dotazů,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Teď už je podle ní situace o něco klidnější. "Lidi to zajímalo, teď už je ale o třetí dávce dost informací v médiích,“ doplnila. Upozornila také na to, že nemají více informací než lidé a dál bude nemocnice postupovat podle nařízení ministerstva zdravotnictví.

Jiné nemocnice po republice tak velký zájem o třetí vakcínu zatím nezaznamenaly. "Lidé se spíše na očkování ptají osobně v očkovacím centru," popsala pro TN.cz mluvčí Fakultní nemocnice v Ostravě Iva Piskalová. Podobná situace je takétřeba v pražské motolské nemocnici či olomoucké fakultní nemocnici.