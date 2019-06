Brno chce zakázat cirkusy! Má to být v celém Česku? ANKETA

Brněnský magistrát uvažuje o zákazu cirkusů se zvířaty na pozemcích města. Rozhodl se zveřejnit anketu, ve které se občanů ptá, zda s tím souhlasí, nebo ne. Hlasovat mohou Brňané starší 15 let ,a to do konce června. Dříve už cirkusy zakázalo například Znojmo.

"Souhlasíte, nebo nesouhlasíte, aby město Brno pronajímalo své pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat?" začíná anketa, kterou iniciovalo vedení Brna. To totiž plánuje zakázat cirkusy ve městě a zajímá ho názor občanů. O anketě informovalo na svých webových stránkách.

Anketa Souhlasíte se zákazem zvířat v cirkusech? Ano 60 147 hlasů Ne 40 98 hlasů Hlasovalo 245 lidí.

"Před několika měsíci proběhla médii informace o tom, že Znojmo nadále nebude pronajímat pozemky cirkusům, které provádějí drezuru zvířat. Jelikož drezura divokých zvířat je tématem, které pravidelně rezonuje i v Brně, rozhodlo se vedení města uspořádat anketu a zjistit, zda Brňáci chtějí, aby se městské pozemky za účelem drezury divokých zvířat pronajímaly. Váš názor nás zajímá," vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Hlasování probíhá do 30. června. Zúčastnit se ho mohou pouze občané Brna starší 15 let. Anketa byla založena na webu www.brnoid.cz, kde musejí mít lidé vytvořený zákaznický účet. Odpovídat na anketu lze také na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena a Turistického informačního centra. Upozornil na ni portál irozhlas.cz.

Cirkusy zakázalo už Znojmo, které také vytvořilo pro své občany anketu. Ti v ní rozhodli, že je nechtějí. Zákaz platí pro cirkusy se zvířaty. Pokud v šapitó budou vystupovat jenom artisté, město jim pozemek pronajme.





Budoucnost cirkusů se v České republice řeší už od loňského roku, kdy ministerstvo zemědělství oznámilo, že plánuje novelu zákona, která by plošně zakázala vystupování všech druhů zvířat v cirkusech.

Po průzkumu agentury STEM/MARK, který se uskutečnil v letošním roce, se ovšem ukázalo, že by lidé cirkusy se zvířaty nechali tak, jak jsou. Podle většiny dotázaných jsou totiž zvířata jejich podstatou, a neměla by tak být vyloučena. 40 procent respondentů by pak do cirkusu bez zvířat vůbec nešlo.