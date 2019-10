Velké změny na Facebooku: Tyhle smajlíky už nenajdete!

Aniž by gigant sociálních sítí kohokoliv informoval, zařadil Facebook tiše v období od 7. září do 23. října do Zásad komunity i podmínku, že uživatelé nesmí používat emoji, které jsou “kontextově specifické nebo běžně mají sexuální význam.“ Informoval o tom webový portál pro dospělé XBiz, který upozornil reportér BBC Thomas Fabbri.



I když Zásady komunity nespecifikují přesně o jaké emoji jde, zřejmě se nebude moc použít například emoji tří kapek pro znázornění ejakulace nebo lilek jako označení penisu.

“Obsah bude z Facebooku a Instagramu odstraněn pouze v případě, že obsahuje sexuální emoji spolu s implicitní nebo nepřímou žádostí o nahé snímky, sexuální nebo sexuální partnery nebo konverzace v sexuálním chatu,“ řekl zástupce Facebooku pro deník Independent.



V praxi to znamená, že lidé, kteří hledají nebo nabízejí sex, nesmí využít jakýkoliv emotikon znázorňující sexuální kontext. Kromě toho se nesmí zveřejňovat fotky nahých těl nebo fotky těl se zakrytými genitáliemi.

“Často aktualizujeme naše komunitní standardy. S tímto pravidlem se nic nezměnilo. Pokud jde o naši politiku, pouze jsme aktualizovali jazyk, aby byl pro uživatele přehlednější,“ uvedl Facebook pro XBIZ.