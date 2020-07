Brusel stojí za Českem. Těžba v polském dole Turów ničí zásoby vody

Liberečtí obyvatelé v petici upozorňují, že kvůli těžbě dochází ke ztrátě spodní vody ve studních. Chod dolu navíc komplikuje život lidem v příhraniční oblasti – mimo jiné i kvůli uhelnému prachu a hluku z těžby. Důl je předmětem sporu už od loňského roku.

Do Evropského parlamentu se petice dostala díky německým a českým europoslancům. Polská strana podle nich porušuje unijní právo. Podle europoslankyně Martiny Dlabajové (ANO) je fakt, že se výbor vůbec peticí zabýval, důkazem, že jde o vážný problém. Věří, že Polsko nakonec ustoupí.

Z jednan @EP_Petitions k tb v dole Turw na esko-polsk hranici: @EU_Commission slbila, e do 6 msc pod zprvu s konkrtnm eenm. @EPPvEP_CZ bojuje za to, aby byl do t doby projekt pozastaven, jinak me dojt k nenvratnmu pokozen. pic.twitter.com/fkQWkBOO51