Brutální pobodání v Praze zachytila kamera! Podezřelí jsou nezletilí cizinci

Vážným zraněním skončila srážka muže a dvou šestnáctiletých cizinců v Bělehradské ulici ve Vinohradech v pátek 18. října v noci. "Incident odstartoval jakýsi kontakt rameny dvou mužů, kteří se míjeli na chodníku. Následovala hádka a pak fyzické napadení," popsal policejní mluvčí Jan Daněk.



Potyčku zachytila kamera na protější straně ulice. Na videu je zaznamenaná potyčka mezi muže s cizinci, kteří pak z místa utečou. Zraněný muž si pak lehl u chodníku na trávu. O několik minut později přijeli na místo policisté.



Dvojici mladíků se podařilo policii zadržet, přijela si pro ně zásáhovka. Jsou podezřelí z ublížení na zdraví a výtržnictví, za to jim hrozí až deset let za mřížemi. Policie také prověřuje, zda nebyli zapletení i do napadení z 10. října v obchodním centru Chodov, více si o případu přečtěte zde.