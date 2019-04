Brutální pokus o vraždu! Muž měl vlastní matce mlátit hlavou o zem

Sousedé dost možná zachránili život ženě, kterou měl ve čtvrtek napadnout vlastní syn. Podle policie ji bil pěstmi do hlavy, mlátil jí hlavou o zem a také do ní kopal. Přivolaní policisté našli zbídačenou ženu v bezvědomí, do nemocnice ji v kritickém stavu musel transportovat vrtulník. Násilník byl zadržen na místě.