Brutální útok lopatou! Tři neznámí pachatelé na Liberecku zmlátili muže

Pan Kahl šel původně navštívit svého příbuzného. A přišel, jak se říká, za pět minut dvanáct. Před domem přistihl trojici mužů, kteří se násilím dobývali dovnitř.

"Jsem se jich ptal, co tady pohledávají a oni že brousí nože, nůžky," sdělil napadený muž. Trojici ještě upozornil, že podomní prodej je v obci zakázaný a v době pandemie navíc pro starého pána i nebezpečný. "Jsem jim řekl, ať vypadnou, jsou na soukromém pozemku," dodal napadený.

A trojice skutečně odešla. Ale to si šla do své dodávky pro lopaty. Muže pak útočníci povalili na zem a začali ho lynčovat až ztratil vědomí. "Povalili ho a surově ho mlátii do hlavy. To byla otázka několika minut," řekl obyvatel Proseče nad Ještědem.

"Má zlomený nos, podlitiny v obličeji, modrý záda, nohy domlácený, nevidí pořádně, necítí zuby. Zhrozila jsem se," řekla manželka napadeného muže.

Police případ vyšetřuje jako ublížení na zdraví a nevylučuje změnu právní kvalifikace na těžké ublížení na zdraví. A po trojici intenzivně pátrá.