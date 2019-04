Brutální útok syna na matku měl smutnou dohru. Žena zemřela

Třiasedmdesátiletou seniorku v Mariánských Lázních brutálně zmlátil její vlastní syn. Kopal do ní, mlátil jí hlavou o zem. Žena byla převezena do nemocnice, příběh má ale smutný konec - svým zraněním nakonec podlehla. Soud poslal muže do vazby.