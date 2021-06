Brutální vedra v severní Americe: V Kanadě naměřili 47 stupňů Celsia

Uzavřené školy, očkovací centra, popraskané elektrické vedení a silnice. To je jen malý výčet následků rekordní vlny veder. Naposledy byly teploty na severozápadě Ameriky takto vysoko v roce 1940.



"Tohle není pro naše město typické. A myslím na všechny lidi tady v západním Washingtonu i na celém severozápadě, protože na to nejsme zvyklí. A je to kvůli tomu opravdu drsné," popsal obyvatel Seattlu George Melvin.



Města narychlo otevřela chladící centra a připomínají lidem, kde jsou bazény a další vodní plochy vhodné ke koupání.



"Tohle je šílené horko, neskutečné horko. Moje sestra je s dětmi ve městě, ale my jsme zvolili lepší variantu a strávíme den u vody," řekla obyvatelka kalifornské Santa Clarity Becky Hoeyová.



"Děsím se toho, jak to bude vypadat později v létě, když to začalo takhle brzy. Co teprve přijde v srpnu?" položila řečnickou otázku Monika Williamsová ze Seattlu.



Extrémní vlna veder by měla vrcholit v úterý. Poté meteorologové očekávají přeháňky, déšť a bouřky. Třeba v Kalifornii se ale lidé obávají, že blesky zapálí suché porosty a způsobí rozsáhlé lesní požáry. Jeden takový se rozhořel na jihu státu, hasičům se naštěstí podařilo zabránit jeho šíření.