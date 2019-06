Brutální vražda v nelegální herně, policie už má podezřelého

Kriminalisté na Vysočině zadrželi podezřelého v případu vraždy ve Žďáře nad Sázavou. Minulé úterý tam podle obvinění 42letý muž v nelegální herně ubodal 53letou ženu, která v ní pracovala jako obsluha. Soudce ho poslal do vazby. Hrozí mu až výjimečný trest.

Minulé úterý byla část centra Žďáru nad Sázavou obehnána policejními páskami. V této budově byla nelegální herna a v ní někdo ubodal 53letou obsluhu. Mrtvou ženu našla podle informací TV Nova její dcera. Kriminalisté uvnitř herny i v jejím okolí strávili celý den a vyplatilo se.

"Okamžitě se rozjelo rozsáhlé pátrání, aby se podařilo najít pachatelé tohoto násilného činu," sdělila mluvčí policie Dana Čírtková. Kriminalisté podezřelého dopadli po dvou dnech.

"Zadrželi 42letého muže, který je důvodně podezřelý ze spáchání tohoto násilného činu," doplnila Čírtková. Kriminalisté muže obvinili ze zločinu vraždy, soudce ho poslal do vazby. Hrozit mu může 15 až 20 let vězení, případně to může být i výjimečný trest.

Žena původem z Ukrajiny u nás žila už 20 let. Kromě obsluhování v herně se ve Žďáře nad Sázavou živila i jako taxikářka. Pachatelem může být třeba někdo z uzavřené skupiny lidí, kteří navštěvovali nelegální hernu, nebo někdo ze známých zavražděné, který si s ní mohl chtít vyřídit osobní problémy.