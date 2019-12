Brutální vražda Violy: Psala knihu o sektě, ze které se snažila vymanit!

Mladá žena byla údajně členkou křesťanského společenství, které chtěla opustit. Dál ale chodila i na pravidelná kázání – údajně už ale jen kvůli sběru materiálu a informací. "Bylo to pro její knihu, kterou psala," řekl zdroj médiím.

Plánovaná kniha ale představitelům církve vadila. "Dostala se do konfliktu s jedním z hlavních představitelů," popsal zdroj. "Církev byla totiž vystrašená z toho, co do té knihy napsala," dodal. O náboženský spolek se začala zajímat i policie už na počátku vyšetřování.

Učitelka angličtiny byla členkou Otcova domu minimálně čtyři roky. Na facebooku často komentovala jejich příspěvky. Podle Violiných přátel se mladá učitelka hodně změnila. Od doby, co začala do Otcova domu docházet, se zahalovala od hlavy až k patě a méně se líčila.

Violu našli podchlazenou v pondělí 11. listopadu krátce po deváté hodině ráno. Přivolaní záchranáři se ji ještě snažili oživit, ale marně. Podle televize JOJ, která o případu jako první informovala, byla Viola brutálně zbitá a znásilněná.

Záhadou je přesné místo činu i čas, kdy mladou ženu pachatel údajně umlátil k smrti. Její tělo leželo v Přístavní ulici v Bratislavě. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že vrah učitelku napadl a zabil přímo v areálu přístavu. "Měla zlomený dvanáctý obratel, podlitiny na krku i na kotnících a též poraněný konečník," popsal zdroj webu Star 24.