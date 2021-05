Brzy se nejspíš otevřou fitness centra. Ale co sauny a bazény?

Patnáct metrů čtverečních a maximálně deset lidí v jedné provozovně - to jsou hlavní opatření, která by od pondělka měla pro fitness centra platit. Posilovna na pražském Chodově se už připravuje.

"Vypadá to, že půjdeme nějakou cestou kompromisu, kdy necháme třeba otevřeno čtyři hodiny dopoledne a čtyři hodiny odpoledne," nastiňuje plán trenér Jan Rohlík.

"Ta menší fitness centra to určitě zváží, pojedou přes nějaké rezervační systémy. Ty velké provozy to pravděpodobně vyhodnotí tak, že zatím není cesta. Ono je tady ještě velkou otázkou, co to znamená to jedno sportoviště - znamená to 10 lidí v jedné místnosti nebo 10 lidí ve fitness, který má víc sálů?" ptá se prezidentka České komory fitness Jana Havrdová.

Klienti se budou muset prokazovat negativním testem na koronavirus, potvrzením o očkování nebo doložit, že nemoc prodělali. Stejně jako při posledním otevření se budou muset obejít bez šaten a sprch.

Vláda zakázala fungování vnitřních sportovišť od 9. října a ta tak patří k nejdéle uzavřeným provozům. Krátce mohla otevřít v prosinci. Řada lidí se s uzavřenými posilovnami vypořádala po svém a třeba ty venkovní teď praskají ve švech.

Česká komora fitness odhaduje finanční ztráty vnitřních sportovišť a bazénů na víc než 5 miliard korun. "Tim, že jsme fitko, které otevřelo těsně před pandemií, tak jsme udělali investici, která se nám ještě nevrátila a aktuálně nemáme ani na zaplacení nájmu," povzdychl si Rohlík.

Bazény, wellness, sauny a solné jeskyně zůstávají zatím stále uzavřené. Zástupci provozovatelů chtějí ještě o omezeních jednat s ministerstvem zdravotnictví.