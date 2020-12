Brzy začnou platit nové jízdní řády, ČD chystají řadu změn! PŘEHLED

Změny v jízdních řádech České dráhy (ČD) oznámily ve všech krajích. Hlavní změny v Plzeňském kraji najdete na straně 2, v Karlovarském kraji na straně 3, ve Zlínském kraji na straně 4, v Jihomoravském kraji na straně 5, v Kraji Vysočina na straně 6, v Pardubickém kraji na straně 7, v Královéhradeckém kraji na straně 8, v Olomouckém kraji na straně 9, v Libereckém kraji na straně 10, v Moravskoslezském kraji na straně 11, v Praze a Středočeském kraji na straně 12, v Ústeckém kraji na straně 13 a v Jihočeském kraji na straně 14.

Nové jízdní řády pro rok 2021 začnou platit od neděle 13. prosince, řídit se podle nich budou moci lidé většinou až do 11. prosince 2021.

Už začátkem prosince společnost ČD informovala o změnách v dálkové dopravě. V té dojde jen k menším úpravám, většina spojů zůstává beze změn. Dráhy upravují zejména nabídku vlaků do Polska. Přibude nový přímý spoj z Bohumína do polského Lublinu a vlaky EC Cracovia Praha – Krakov budou nově prodloužené až do Přemyšle nedaleko polsko-ukrajinské hranice.

"V novém jízdním řádu denně zajistíme v průměru zhruba 6 900 vlaků. V dálkové dopravě pojede téměř 500 spojů, které každý den ujedou přibližně 106 tisíc kilometrů. To je podobná vzdálenost, jako kdyby dvaapůlkrát každý den objely Zemi podél rovníku. U této statistiky uvažujeme tzv. plný jízdní řád, zahrnuje tedy veškeré spoje, které pojedou po uvolnění všech omezení spojených s epidemií COVID-19," sdělil Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro obchod.

"Vzhledem k tomu, že stále platí některá omezení proti šíření koronaviru, na vybraných vnitrostátních i mezistátních linkách budou některé spoje omezené i ve druhé polovině prosince. Detaily k obnovování provozu budeme podobně jako v předchozích týdnech průběžně upřesňovat podle vývoje situace," doplnil Ješeta.

V souvislosti s epidemickou situací a nižší mobilitou obyvatel bude většina omezení dálkových vlaků ČD, která začala platit během podzimu, pokračovat i po změně jízdního řádu 13. prosince 2020, a to do odvolání.

