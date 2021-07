Klíčový soud pro Britney Spears. Rozhoduje se, jestli otce zbaví opatrovnictví

V americkém Los Angeles ve středu bude pokračovat soudní proces ohledně možného ukončení opatrovnictví nad hudební ikonou 90. let Britney Spears. O jejím životě totiž už dlouhé roky rozhoduje její otec. Fanoušci věří v její osvobození.

"Musím vystupovat proti své vůli, brání mi mít děti nebo se vdát. Nejsem jejich otrok a chci, aby zaplatili za to, co mi udělali." To je jen pár vět, které koncem června zazněly ve 24minutové výpovědi popové hvězdy Britney Spears.

V půl druhé odpoledne místního času v americkém Los Angeles začne další soudní stání. Jestli se slavná zpěvačka, kterou před soudní budovu přicházejí podpořit desítky fanoušků s transparenty osvoboďte Britney, objeví osobně, zatím není jisté.

"Z toho, co řekla, to vypadá, že to musí být opravdu bolestivé a vyčerpávající. Chci, aby byla šťastná," svěřil se Michael Gill, zpěvaččin fanoušek.

Opatrovnictví nad Britney drží její otec James Spears už od roku 2008, kdy byla popová princezna po několika hospitalizacích v psychiatrické léčebně zbavena svéprávnosti.

"Když Britney promluvila, svět jí naslouchal. Opravdu řekla, co se děje. Pokud bych měl ale hádat, jestli soudce její výpověď přijme anebo jestli ukončí její opatrovnictví, vsadil bych se, že neukončí," sdělil advokát Petr Walzer.

Jestli zpěvačka uspěje, bude záležet i na novém právníkovi, kterého si chce najmout. Její dosavadní advokát, který jí byl přidělen a který za právní služby inkasoval miliony, údajně léta ignoroval Britneyino přání opatrovnictví ukončit.

