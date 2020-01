Bude čtvrté dítě? Kate odhalila smutnou pravdu

Zajistit následníky pro královský trůn už možná vévodkyně Kate a princ William s trojicí potomků splnili dostatečně. Přesto Kate nechtíc prozradila, jak je to s dalším dítětem.

Prvorozený princ George a jeho sestřička Charlotte mezi sebou mají jen něco málo přes třináct měsíců. Než si vévoda a vévodkyně z Cambridge pořídili třetí dítě, malého Louise, počkali si téměř tři a půl roku. Od jeho narození ale na jaře uplynou již dva roky a nejen britská veřejnost se tak ptá, jestli náhodou není na cestě další miminko.

Téma se stalo předmětem diskuse také během středečního setkání vévodkyně Kate s veřejností v komunitním centru Khidmat Centre v Bradfordu. Na zvídavé odpovědi, zda plánují rodinu ještě rozšířit, odpověděla zamítavě. "Nemyslím si, že by William děti ještě chtěl," prozradila podle informací foxnews.com během setkání.

Není to však tak dávno, co se během podobného setkání s příznivci královské rodiny rozněžnila nad pětiměsíčním miminkem jednoho z návštěvníků. "Je rozkošný. Vyvolává ve mně touhu stát se znovu matkou," prohlásila tehdy na adresu malého chlapce.

Zdá se, že osmatřicetiletá vévodkyně by si dokázala představit, že trojice potomků by nemusela být definitivní. Totéž ale zřejmě neplatí pro jejího manžela. "Myslím, že William by z toho měl jen zbytečné obavy a starosti," nechala se Kate slyšet.