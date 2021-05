Bude další rouškovné? Ministerstvo prozradilo, jak pokračuje jednání

Vláda v příštím roce počítá se zákonnou valorizací o 2,9 procenta. Průměrný důchod by se tak mohl zvýšit o 450 korun. Vyplývá to z tzv. konvergenčního programu, který minulý týden schválila vláda.

Už nyní je jasné, že důchody porostou nad rámec povinné valorizace. A ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová neskrývá nadšení. "Ráda bych udržela vysokou valorizaci důchodů. Osobně bych si přála, aby penze rostly o víc než 450 korun,“ nechala se slyšet.

V loňském roce důchodci dostali i takzvané rouškovné, tedy jednorázový příspěvek ve výši pět tisíc korun, který státní kasu vyšel na zhruba 15 miliard korun. Schvalování rouškovného budilo velké emoce. Ministryně Maláčová navíc na začátku roku způsobila ještě větší poprask, když oznámila, že uvažuje o dalším mimořádném příspěvku, který by mohli důchodci dostat i letos.

Konkrétnější představu tehdy neměla a protože první jednání vlády týkající se navyšování penzí proběhlo, oslovila redakce TN.cz ministerstvo práce a sociálních věcí znovu. Jak potvrdil mluvčí, růst důchodů je pro resort stále jednou z hlavních priorit. Jestli ministryně Maláčová navrhne i rouškovné, ale zatím zůstává ve hvězdách.

"Určitě je záměrem paní ministryně, aby důchody rostly výrazněji, než je zákonná valorizace, protože důchody jsou stále nízké. Ale jestli to bude jednorázovým příspěvkem, nebo valorizací, to je otázka na jednání vlády," sdělil Vladimír Dostálek. "Teď je to ve fázi, kdy jsou nějaké odhady a konkrétně se to bude řešit až v následujících týdnech a měsících, jakým způsobem se to udělá," dodal.

Anketa Mělo by podle vás důchodci dostat další rouškovné? Ano, každá pomoc dobrá 76 746 hlasů Ano, ale jen v případě, že důchody vzrostou o méně než 500 Kč 1 10 hlasů Ne, další rouškovné by nemělo být vůbec 23 225 hlasů Hlasovalo 981 lidí.

Sama ministryně v lednu oznámila, že záležet bude zejména na tom, jestli během roku porostou ceny a lidé budou mít výdaje kvůli pandemii koronaviru. "Pokud to bude potřeba i letos, tak to (rouškovné) sociální demokracie navrhne,“ uvedla Jana Maláčová. Sociální demokraté rouškovné, které důchodci dostali v prosinci, považují za úspěšný krok.

