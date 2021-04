Bude letošní dovolená v Chorvatsku bezpečná? Odborníci promluvili

Češi už se nemohou dočkat letních dovolených, tradičně se obrovské množství lidí chystá do Chorvatska. Někteří tam míří navzdory pandemii a tomu, že země je na semaforu mezi nejrizikovějšími už teď, největší nápor se ale očekává od června. Redakce TN.cz se zeptala předních expertů, kteří se covidem zabývají, zda bude pobyt u Jadranu bezpečný.

Češi po minulém roce, který dovoleným příliš nepřál, letos plánují vyjet za hranice ve velkém. Snad nejoblíbenější destinací je už dlouhá léta Chorvatsko. Přední české tváře boje s koronavirem řekly TN.cz, jestli to už bude bezpečné.

Shodují se, že odpovědí na svobodné cestování je očkování a covidové pasy, které by měly platit napříč Evropskou unií. "Jsem přesvědčen, že už to bude nastavené tak, aby dovolená bezpečná byla. Řada lidí bude v létě naočkovaná a pro ně to považuji za úplně bezpečné," uvedl Roman Chlíbek, šéf České vakcinologické společnosti.

Epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula brzdí nadšení těch, kteří se k moři vypravili už teď. "Bezpečnější to bude až někdy v červenci a sprnu. Zatím ještě ten počet proočkovaných dostatečný není, bude to znamenat nějaké masivní testování, což samozřejmě bez zbytku neeliminuje riziko," varoval. Podle evolučního biologa Jaroslava Flegra by zase bylo lepší, kdyby se Češi obloukem vyhnuli velkým letoviskům.

Anketa Chystáte se v létě na dovolenou do Chorvatska nebo jinam k moři? Ano, bez ohledu na pandemii 29 2 hlasy Pouze za příznivé pandemické situace 0 0 hlasů Ne, letos radši ještě nikam nepojedu 71 5 hlasů Hlasovalo 7 lidí.

Cestování ztíží pomalé očkování

"Zatím se stoprocentně nedá říct, jestli to bude bezpečné. V nějakém přecpaném letovisku určitě ne. Ale když si někdo dojede do Chorvatska na nějakou malou pláž, tak by to nemělo být tak zlé," řekl Flegr, který vešel ve známost svými předpověďmi o vývoji epidemické situace.

Chorvatsko, které je na cestovním ruchu závislé, už turisty netrpělivě vyhlíží. Očkuje zaměstnance hotelů nebo restaurací a spustilo i kampaň, ve které cizincům slibuje, že v zemi si užijí bezpečnou dovolenou. Podle tamější ministryně cestovního ruchu Nikoliny Brnjacové by se nenaočkovaní mohli do Chorvatska dostat jen s antigenním testem. Dosud je nutný dražší PCR test, jehož vyhodnocení trvá delší dobu.

Právě testování se nejspíš ani v letních měsících většina Čechů nevyhne. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) v pátek oznámil, že registrace pro lidi nad 40 let se otevře až v červnu. A nad tím, kdy se dostane na mladší ročníky, stále visí otazníky. Jeho předchůdce Jan Blatný přitom tvrdil, že v červnu bude naočkovaných 60 a 70 procent dospělých.

Do léta má přijít zlepšení

I lidé bez vakcíny ale budou moct covidové pasy využívat. "Domnívám se, že pokud budeme mít covidové pasy, kde bude uvedeno, že ten člověk buď je očkován, prodělal covid v posledních třech měsících nebo je testován PCR testem, že dovolená rozhodně možná bude bez jakýchkoliv problémů. Je naší prioritou, abychom se o tohle snažili," řekl epidemiolog Petr Smejkal, šéf poradní skupiny resortu zdravotnictví.



Že přijdou o dovolenou, se nenaočkovaní nemusejí obávat ani podle Chlíbka. "S covidovými pasy nebude důvod říkat, že je dovolená nebezpečná. I nenaočkovaní lidé, kteří budou chtít vyjet, budou mít možnost, k dispozici budou antigenní testy. Epidemiologická situace by se navíc v létě měla zlepšit, takže to nebude takové riziko jako teď," domnívá se.

Chorvatsko je momentálně na cestovatelském semaforu tmavě červené, patří tedy k nejrizikovějším zemím. K návratu do Česka je nezbytné nechat se otestovat ještě před odjezdem. A u koho se covid potvrdí, musí tam na vlastní náklady zůstat v karanténě. Do léta by ale měla pandemie zpomalit.

Zájem o cestování je obrovský už teď. Připravili jsme si pro vás manuál:

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.