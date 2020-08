Bude levnější chleba? Obilí se urodilo nadprůměrně, sklidí ho 27 tisíc tun víc

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil ve čtvrtek odhady letošní sklizně. Ty jsou veskrze pozitivní, u většiny základních obilovin by měli zemědělci zaznamenat nárůst a to většinou díky lepšímu hektarovému výnosu. Podle ekonomů to zabrzdí zdražování pečiva. Bude ale záležet i na úrodě v cizině, kam by zemědělci mohli eventuelně produkci vyvézt.