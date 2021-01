Bude nové rouškovné vyšší? Úřad to nevyloučil, záleží na vývoji ekonomiky

Ministr Blatný v pátek vyzval Čechy, aby nosili respirátory FFP2. "Uvědomujeme si, že pořízení těchto respirátorů je finančně nákladné. Není potřeba nyní chodit do obchodů a vykupovat FFP2 respirátory," prohlásil. Pokud ale lidé můžou, měli by je už nyní nosit alespoň do obchodů a MHD.

Pokud by se lidé z bezpečnostních důvodů rozhodli vyslechnout výzvu a kupovat si pouze respirátory, jejich peněženka by to pocítila. Otázkou je, kde na to nízkopříjmové skupiny, mezi které patří i většina seniorů, vezmou.

Ve hře je nyní další rouškovné. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na začátku týdne prohlásila, že pokud v tomto roce porostou ceny a lidé budou mít výdaje kvůli pandemii, navrhne další mimořádný příspěvek pro důchodce.

V prosinci každému důchodci vláda vyplatila jednorázově pět tisíc korun. Vhledem k cenám respirátorů a nutnosti je často měnit, by ale tentokrát taková částka byla sotva dostačující. Redakce TN.cz proto oslovila ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), zda bude prosazovat vyšší příspěvek.

Úřad to sice nevyloučil, na takové otázky je ale podle něj ještě brzy. "Jsme teprve na začátku roku a případný návrh na další "rouškovné" se bude odvíjet o vývoje ekonomických ukazatelů v příštích měsících," vysvětluje mluvčí MPSV Vladimír Dostálek.

V uvozovkách je rouškovné proto, že stejně jako u prvního příspěvku platilo, že se jednalo o kompenzaci vysoké inflace a zvýšených nákladů. Jak opakovaně Maláčová zdůrazňovala, nejednalo se o peníze určené pouze na roušky.

Výše rouškovného a to, zda vůbec bude opět vypláceno, je tedy zatím ve hvězdách. "Asi to bude zklamání, ale máme 19. ledna a ta diskuse bude na pořadu v létě, tak jako se vždy v létě diskutuje o valorizaci důchodů," řekla před několika dny v živém vysílání TV Nova Maláčová.

