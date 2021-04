Bude to těžké, řekla Schillerová k možnému konci Blatného a Plagy

Spekulace o konci ministrů zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a školství Roberta Plagy (za ANO) tento týden zesílily. Oba tvrdí, že s nimi předseda vlády o možném odvolání nemluvil. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve Snídani s Novou řekla, že by jejich odchod pro kabinet znamenal "určitou formu zátěže". Je to na premiérovi, podotkla.

Konec ministra zdravotnictví Blatného a ministra školství Plagy se skloňuje už několik dní. TV Nova získala informace, že by měli z resortů odejít patrně už ve středu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to odmítl komentovat.

Podle vicepremiérky a ministryně financí Schillerové by odchod ministrů vládu zatížil. "Je to ale v kompetenci pana premiéra. Já rozdělení funkcí velmi ctím. Musejí si to především říct pan premiér a pan prezident. Potom se to týká těch dotčených ministrů. Musím nechat na panu premiérovi, aby to zhodnotil," řekla správkyně státní kasy televizi Nova.

Z úterního vyjádření mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka vyplynulo, že možným změnám ve vedení klíčových ministerstev Miloš Zeman bránit nebude. Blatný s Plagou na tiskové konferenci řekli, že s nimi Babiš o odvolání vůbec nemluvil.

"Na žádném jednání s panem premiérem, přes SMS ani jiným kanálem, k nám tato informace nedoputovala," uvedl ministr školství.

Vicepremiérka věří, že pokud by ministři skutečně ve fukncích skončili, kabinet to ustojí. "Byli to mí kolegové, jeden velmi dlouho, druhý kratší dobu. Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne. Každá změna vždycky znamená něco nového. Bude to pro nás znamenat určitou formu zátěže, ale věřím, že to zvládneme, pokud k té změně dojde," doplnila Schillerová.

Babiš práci obou ministrů dlouhodobě kritizuje. Blatnému poslal několik vytýkacích dopisů. Problém s šéfem resortu zdravotnictví má i prezident Zeman, zejména proto, že nechce povolit očkování ruskou vakcínou Sputnik V i bez schválení evropským regulátorem. S Plagou se zase dostal do sporu premiér kvůli úředním maturitám, obul se i do plánu otevírání škol. Ten ale vláda v úterý schválila (podrobnosti zde).