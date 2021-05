Budějovice vytvořily pocitovou mapu. Chtějí zjistit, kde je lidem horko

Rozpálené ulice měst jsou každoročním problémem letních měsíců. Stín lidé hledají marně a jediným řešením jsou kropicí vozy nebo mlžítka.

Problémem jsou i bouřky s přívalovými dešti. Kanalizace nestíhají vodu pobírat. Srážky se navíc nedaří vhodně zadržovat. Právě tyto potíže chtějí České Budějovice řešit. "Cílem je vytvořit jakýsi manuál, seznam návrhů na změny ve městě, aby se nám tady lépe žilo," říká náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB).

Obyvatelé města mohou do pocitové mapy označovat místa, kde jim je největší horko a kde se naopak cítí příjemně. "Já v létě v Českých Budějovicích nejsem, protože tady právě taková místa moc nejsou," svěřila se televizi Nova jedna z místních. "Myslím si, že je to docela dobrý nápad, akorát je otázka, kolik to bude stát peněz," vyjádřil se další.

Projekt má dát městu zprávu také o tom, kde by lidé uvítali více zeleně nebo lepší péči o ni. Pocitovou mapu najdou lidé na webových stránkách města. Na mapě stačí označit místo, které by chtěli změnit a napsat, s čím nejsou spokojeni. Udělat to mohou do konce června.

"Během léta lidé budou informovaní o nějakých prvotních návrzích. Jaké tam přijmeme opatření, aby se tam lépe žilo," informoval Moravec.

Problém s takzvanými tepelnými ostrovy, kde je v husté zástavbě teplota až o pět stupňů Celsia vyšší, mohou vyřešit třeba porostlé fasády domů nebo zahrady na střechách. I s tím město v budoucnu počítá.