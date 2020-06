Budeme létat levněji než před krizí, zhodnotil odborník na leteckou dopravu

Aktuálně mohou lidé létat do Paříže a například Amsterodamu, v několika dalších dnech se podle odborníka na leteckou dopravu Olivera Dlouhého budou moci Češi letadlem podívat do Splitu či Reykjavíku.

Během června navíc přibudou linky od Ryanairu do Barcelony, Londýna, Manchesteru a Madridu. Na téměř původní kapacitu by se mohly letecké společnosti vrátit během července, uvedl Dlouhý.

Podmínky na přepravu jsou v rukou jednotlivých letišť a leteckých společností. Společným jmenovatelem je nošení roušek a dodržování rozestupů. Na některých letištích jsou vyžadovány testy na koronavirus. Obecně je dbán velký důraz na hygienu.

Dlouhý je přesvědčen o tom, že se bude nyní létat více a levněji. "V České republice to zatím není vidět, protože ty low-costy ještě nezačaly pořádně létat. To se právě změní koncem června a hlavně v červenci, ale co my vidíme už z jiných zemí, tak vlastně ty největší low-costy začínají opravdu operovat takřka na původních kapacitách, tak tam jsou ty ceny letenek řádově o 20 až 30 procent levnější než ve stejnou dobu minulý rok," sdělil v pořadu Nova je s Vámi Dlouhý.