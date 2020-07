Budeme si vybírat mezi karanténou a aplikací? Strašení, kritizuje opozice

"Lidé by se měli rozhodnout v určité fázi, jestli chtějí mít nějaká karanténní opatření nebo něco zavírat, na druhé straně mít normální, běžný život s určitým pouze distančním omezením a tuto aplikaci." Tak těmito slovy zvedl Prymula řadu lidí ze židlí.

"Vypadá to skoro jako vyhrožování. Je jasné, že část populace si chytré telefony nepořídí a vyhrožovat tím jako povinností nejde," prohlásil poslanec ODS Martin Kupka. "Pan Prymula rád straší," přidal se bývalý předseda STAN Petr Gazdík.

"Já úplně nevím, v jaké roli pan Prymula funguje, z jaké pozice takové vyjádření dává," ptal se předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Tohle obvinění lidí, že způsobí nějaká opatření, je zase jenom strašení," kritizovala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Nejsme v pozici, kdy to můžeme nařídit," myslí si poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková. " On je prostě realista. Já si myslím, že se naši občané přesvědčili, že je opravdu znalý," nesouhlasí s výtkami komunistka Hana Aulická Jírovcová.

Politici se vesměs shodují na tom, že stažení eRoušky by mělo zůstat dobrovolné, stát by měl ale investovat do její propagace. "Stát maličko zaspal s vysvětlením, co to všechno může přinést, že nás to může ochránit před druhou vlnou," domnívá se poslanec KDU-ČSL Vít Kaňkovský.

"Já si myslím, že by se lidé měli zejména informovat a být aktivně informováni vládou, než aby je někdo strašil v mediích buď anebo," připojil se Bartoš.

"Mnoho občanů se bojí, že budou sledováni a tím pádem se bojí tu aplikaci používat," myslí si zase předseda SPD Tomio Okamura.

Osvěta by podle politiků mohla fungovat přes média, billboardy nebo rozesíláním informačních SMS. Starostové a nezávislí by ale využili především obce a města. "Starostové musí vědět, musí informovat své občany na stránkách, v obecním rozhlase," vypočítal Gazdík.

Většina občanů o aplikaci, na kterou ministerstvo zdravotnictví spoléhá, moc neví. Vyplývá to i z naší ankety v Praze, Brně, Českých Budějovicích nebo Ústí nad Labem:

Ministerstvo chce s kampaní propagující eRoušku za několik milionů korun začít na podzim. "Nová eRouška by měla fungovat od 1. září. Bude plně funkční na všech telefonech a bude kompatibilní se zahraničními aplikacemi," slibuje ministr Adam Vojtěch (za ANO), který byl také hostem Televizních novin:

Aplikace eRouška se měla stát chytrým doplňkem při trasování nakažených, jenže za tři měsíce si ji stáhlo jen okolo 220 tisíc lidí. Epidemiologové tvrdí, že je to málo, a aby byla efektivní, muselo by jich být 30krát víc. Více o aplikaci v reportáži Filipa Pultara: