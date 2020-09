Budou Češi lhát, aby se vyhnuli karanténě? Tohle si myslí experti!

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí oznámil, že nově nebudou muset povinně do karantény lidé, kteří se setkají s nakaženým Covid-19. A to v případě, že oba dva v té době měli nasazenou roušku nebo respirátor. Dá se ale spolehnout na to, že lidé nebudou lhát, aby se karanténě vyhnuli? Tohle si myslí známí psychologové.