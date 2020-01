Bujaré oslavy: Schovávaná v kanále, pyrotechnik amatér a zloděj v lednici

Pětapadesátiletý muž zavolal 1. ledna kolem páté ráno na linku 158 s tím, že na něj na pardubické Dukle někdo střílí. Ze strachu se ukryl do kanálu a s policisty si domluvil i heslo, podle kterého pozná, že jsou na místě – muži zákona měli zapískat, on zabouchat na stěnu kanálu.

Bohužel nespecifikoval, kde přesně se před domnělou střelbou ukrýval a policisté kvůli mimořádně rozvětvené kanalizační síti muže nemohli najít. Nakonec tedy svůj úkryt musel opustit. Mužům zákona se omluvil s tím, že zaslechl rány a dostal strach, že na něho někdo střílí. Jelikož velmi dobře znal místní kanalizační síť, jeden z kanálů mu přišel jako ideální skrýš.

"Muž byl svéprávný, střízlivý, nebyl pod vlivem návykové látky, jen policistům řekl, že se lekl a protože prý dobře zná místní kanalizační síť, přišlo mu to jako dobrý nápad. Po rozhovoru s policisty řekl, že již nic nepožaduje, že zřejmě děti házely petardy a všichni se rozešli. Nicméně zhruba ve tři hodiny ráno se stejné volání opakovalo a to již policisté na místo přivolali záchrannou službu, která muže převezla na vyšetření jeho psychického stavu do nemocnice," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Poklidný Silvestr se nekonal ani v Rábech na Pardubicku. Do nemocnice putoval mladý muž, který v domě rodičů svého kamaráda zřejmě experimentoval s pyrotechnikou. Dvaadvacetiletý mladík skončil se zraněními poté, co "hraním si" se zábavní pyrotechnikou dům málem srovnal se zemí a následná tlaková vlna vysklila všechna okna v okolí.

Českolipští policisté 1. ledna kolem šesté hodiny ranní řešili vloupání do jedné z restaurací v Loretánské ulici. Zloděj před příjezdem hlídky ještě stihl nacpat do sportovní tašky lahve s alkoholem, na útěk s nimi už ale čas neměl. Před policejní hlídkou se rozhodl ukrýt a nepříliš důmyslně zvolil krčení se za lednicí. "Nečekaně" byl téměř okamžitě dopaden a nyní se 33letý lapka nachází v policejní cele.

Za ohromnou zábavu neznámý pachatel na Prachaticku považoval umístění zábavní pyrotechniky pod auto. Majitel Škodovky zaparkované ve Volarech po svátečních oslavách hořce zaplakal. Neznámý vandal mu pod auto nacpal tolik pyrotechniky, že po jejím odpálení na voze způsobil škodu za zhruba 40 tisíc korun. Podobně se někdo vyřádil i na Volkswagenu zaparkovaném v obci Újezdec. Zde dělobuchy způsobily škodu "jenom" 7 tisíc.