Zdraví vašeho mazlíčka může vyjít na desetitisíce! Nejčastěji se pojišťují psi

Na rozdíl od lidí domácí mazlíčci nemají základní zdravotní pojištění. A když pak dojde na lámání chleba a zvíře potřebuje operaci nebo vyšetření, nejednomu chovateli se nad účtem protočí panenky.

"Vyšetření, operace přetrhaných vazů v koleni a následná péče o našeho vlčáka Andyho nás vyšla na necelých 30 tisíc. Žádné pojištění jsem bohužel neměla a nezbývalo než sáhnout do úspor," popisuje svou zkušenost chovatelka Gabriela Kraváčková.

Pojišťovny pro tyto případy nabízejí pojištění domácího zvířete. Ze statistik webu Srovnejto.cz vyplývá, že Češi si nejčastěji pojišťují psy, ve srovnání s kočkami se jedná o podstatný rozdíl (86 % vs. 14 %).

Co se týče plemen psů, nejčastěji se pojistkou pyšní francouzský buldoček, jorkšírský teriér, Jack Russell teriér, stafordšírský bulteriér, labradorský retrívr a německý ovčák.

V Česku pojištění psů nabízí řada pojišťoven, přičemž platí, že nejvýhodnější je učinit tak ve chvíli, kdy je pes ještě štěnětem. Se zvyšujícím se věkem zvířete rostou i rizika.

"Minimální věk psa pro vstup do pojištění bývá standardně 50 dní. Maximální věk se liší podle velikosti zvířete. U malých plemen to bývá 10 let, u středních 8 let a velkých 6 let. U jednotlivých pojišťoven se mohou zmíněné věkové hranice mírně lišit," uvádí analytik webu Srovnejto.cz Ladislav Gruber.

Častěji si psy pojišťují ženy než muži, ti uzavřou zhruba jen třetinu smluv. "I když má majitel psa sjednáno pojištění, je potřeba počítat s určitou spoluúčastí. Ta se obvykle pohybuje ve výši 10 procent," vysvětluje Gruber.