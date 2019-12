Bunda z aligátora, luxusní šperky. Tady nakupují dárky ti nejbohatší

Napadlo vás někdy, jak vypadají vánoční dárky pro ty, kteří mají už úplně všechno? Co si přejí nejbohatší lidé na světě? Odpověď najdeme na nákupní třídě Rodeo Drive v kalifornském Beverly Hills, kam se před vánočními svátky sjíždějí miliardáři z celé planety.

Nákupy na slavné kalifornské nákupní třídě Rodeo Drive rozhodně nejsou pro každého. Možná si vzpomenete, že napoprvé v obchodech neuspěla ani Julia Robertsová jako Pretty Woman a aby si jí personál všiml, musel ji tam doprovodit její boháč Richard Gere.

V těchto obchodech totiž údajně uspějí opravdu jen ti, kteří nemají hluboko do kapsy. Přes tři kilometry dlouhá ulice se pyšní těmi nejluxusnějšími světovými značkami. Sídlí na ní i nejdražší obchod s oblečením a doplňky na světě.

House of Bijan, kde nakupují třeba i britský princ Charles, Bill Gates nebo všichni, co nevědí, co s penězi, nabízí opravdové módní lahůdky. Třeba obleky, které se vyrábějí v jednom jediném exempláři, bundu z aligátora v přepočtu za více než dva miliony korun nebo o něco levnější jezdecké sedlo v přepočtu asi za 1,8 milionu.

"Nikde jinde na světě nenajdete tolik barev, tolik detailů, tak exkluzivní kousky - u nás nacházejí hodnotu věcí i lidé, kteří mají už opravdu úplně všechno," chvástá se majitel obchodu Nicholas Pakzad.

Miliardáře ze všech koutů planety na Rodeo Drive lákají také ty nejcennější a nejdražší šperky světa. Třeba náramek, který existuje pouze v jednom vyhotovení - za tuto jedinečnost zákazník zaplatí v přepočtu devět a půl milionu korun. Pokud se vám tato cena zdá omračující, vězte, že to ještě nic není - třeba náhrdelník s obřím diamantem vyjde asi na 75 milionů korun.