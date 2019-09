Bydlení v Praze podraží, hrozí tučné zvýšení daně z nemovitosti!

Pražské zastupitelstvo bude už ve čtvrtek rozhodovat o zvýšení daně z nemovitosti. Pokud změna projde, mohli by Pražané v příštím roce platit i dvojnásobek. Rozhodnutí pak bude záležet na jednotlivých městských částech. Už nyní je ale jisté, že obyvatelé některých z nich by museli sáhnout hlouběji do kapsy.

Magistrát hlavního města Prahy chce změnit způsob určování výše daně z nemovitosti. Pražští radní už v minulém týdnu schválili novelu, která by umožnila jednotlivým městským částem daň zvýšit až o 100 procent. Vyhlášku však ještě musí schválit zastupitelé, zabývat se tím budou už ve čtvrtek 19. září.

Jak se změní výše daně z nemovitosti oproti současnému stavu?



Kontaktovali jsme také ostatní městské části, o svém rozhodnutí nás však neinformovaly.

V pražké koalici se však kvůli tomu rozhořel další spor. Zatímco Piráti a Praha sobě jsou pro zvýšení daně, klub Spojených sil pro Prahu je nejednotný. Například vedení TOP 09 své členy vyzvalo, aby novelu nepodpořili.

"Já osobně to nepodporuji, odmítám zvedat daně. Máme doporučující usnesení TOP 09, aby to naši zastupitelé nepodpořili. Předpokládám, že většina z nich tak učiní," potvrdil TN.cz předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Odmítavý postoj má také opozice. Podle předsedy klubu zastupitelů za hnutí ANO Patrika Nachera je sice daň z nemovitosti v Praze nízká, nesouhlasí však s braním peněz z kapes daňových poplatníků. "My návrh jako celek nepodporujeme, jako vstřícný krok však máme volné hlasování. Záležet tak bude na rozhodnutí jednotlivých zastupitelů za hnutí ANO," uvedl Nacher. Pokud by zastupitelstvo nakonec novelu podpořilo, začala by platit už od 1. ledna příštího roku.

Zvýšení daně z nemovitosti by znamenalo více peněz do rozpočtů městských částí, novelu si proto zástupci některých radnic pochvalují. "Očekáváme, že příští rok na ní vybereme o 70 milionů korun víc než doposud. A tyto prostředky využijeme v době klesajících státních dotací na udržení současné kvality i rozsahu sociálních služeb, a zejména na investice do oprav a rekonstrukcí školních budov," tvrdí radní Prahy 10 Lucie Sedmihradská (VLASTA), která má na starosti finance.

Jsou však i městské části, které s návrhem magistrátu nesouhlasí, mezi ně patří například Praha 2, 4, 5, 6 a 15. Novela vyhlášky má upravit výši tzv. místního koeficientu pro výpočet daně. Ten je v hlavním městě nyní nastaven na nejnižší možnou úroveň jedna. Praha navrhuje zvýšit ji na úroveň dvě. Městské části by si pak měly samy určovat výši velikostního koeficientu, který je nyní stanoven na 5.

Ve výsledku tak bude mít každá radnice možnost daň snížit nebo zvýšit podle toho, jaký koeficient zvolí. Podle současného nastavení tak například majitel bytu, který má rozlohu 70 metrů čtverečních, zaplatí 840 korun za rok. Po úpravě vyhlášky magistrátem může v příštím roce zaplatit i dvojnásobek.

