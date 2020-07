Býky připojili k internetu! Elektronické vychytávky už pronikly i do českých kravínů

Že se připojí k internetu auto nebo lednička, to už dnes nikoho nepřekvapí. V Katově na Brněnsku to dokáže i místní dobytek. Každý býček z tohoto stáda má na sobě vlastní vysílač, který celý den odesílá data. Vědci z Mendelovy univerzity například testují digitální obojky pro býky. Farmář, který nechal svoje stádo zapojit do sítě, systém vychvaluje. Okamžitě prý pozná, které zvíře je nemocné. Senzor zaznamená pohyby, teplotu zvířete i to, jak pravidelně přežvykuje. Jak takový obojek funguje, se podívejte ve videu.