Byl obžalovaný z vraždy, soud muži nakonec dal jen podmínku!

Stalo se to v září 2017 na jičínské Milohlídce. Zhrzený milenec neunesl rozchod s dívkou. Pod vyhlídkou je rokle hluboká 30 metrů. Dívka naštěstí nedopadla až na dno, ale zachytila se na římse. Po několika vteřinách vedle ní dopadá i Lukáš Tuček. Záchranáři je pak oba převážejí do nemocnice. Dívka má zlomených hned několik obratlů.

Vypadalo to na nešťastnou nehodu, ostatně i dívka to nejdřív tvrdila. Jenže pak se svěřila kamarádce a také policii. Kriminalisté sledovali i komunikaci zraněných milenců přes mobily. Ještě když byli v nemocnici, tak se Tuček dívce omluvil s tím, že prý neví, proč ji strčil. Ke všemu se přiznal i v přípravném řízení.

A také při rekonstrukci vše popsal. U soudu zaznělo, že Tuček do dívky strčil hned dvakrát. Poprvé se ještě zachytila zábradlí. Na druhý pokus se už neudržela a spadla do osmimetrové hloubky. Policie případ vyhodnotila jako pokus o vraždu. U soudu Tuček ale obrátil. Do dívky prý nestrčil - spadla sama.

Tuček se odvolal a Vrchní soud v Praze nyní rozhodl, že mladík má ještě dostat šanci a není nutné ho posílat do vězení. Sedmileté vězení tak zmírnil na tříletý trest podmíněně odložený na pět let.