Byl to špatný nápad, řekl Gretin otec o jejím aktivismu! Pak ale otočil

Svante Thunberg, otec 17leté ekologické aktivistky, v rozhovoru pro BBC přiznal, že svou dceru původně vůbec v jejím boji nepodporoval, hlavně co se její školní docházky týče. Thunbergová totiž začala se školní stávkou pro klima, kdy každý pátek vynechala vyučování.



Thnberg uvedl, že jeho dcera bojovala asi tři až čtyři roky s depresemi. "Přestala mluvit, přestala chodit do školy. Když přestala i jíst, bylo to úplná rodičovská noční můra," řekl v rozhovoru.



Rodina hledala pomoc u lékařů, ti jí tehdy diagnostikovali Aspergerův syndrom. Thunbergová se nakonec začala více zajímat o ochranu životního prostředí. Aktivismus jí podle otce velice pomohl a udělal ji opět šťastnou, proto ji začal podporovat.



"Dělám to všechno a vím, že je to správné. Ale nedělám to pro záchranu klimatu, dělám to pro svou dceru," přiznal otec. Svou dceru doprovázel například i při její plavbě lodí přes Atlantik do Spojených států.

