"Byla s ním vždy legrace!" Herci vzpomínají na Postráneckého

Zpráva o smrti brilantního herce vyšla najevo ve středu odpoledne a od té doby na něj vzpomínají desítky kolegů z řad herců, režisérů i zbytku veřejnosti. Je mezi nimi i prezident Herecké asociace Ondřej Kepka, kterého smrt Postráneckého silně zasáhla.

"Odešel jeden z největších komediálních herců, jeho smysl pro zkratku a humor byl naprosto jedinečný, vycházel z něj, nebyla to laciná stylizace," řekl. "Dokázal kolem sebe šířit dobrou energii a vystihnout to veselé na životě kolem nás," doplnil.

Kepka ocenil také Postráneckého vypravěčství. "Patřil mezi absolutní špičku lidí, kteří uměli vyprávět," podotkl. Postránecký byl jedním z Kepkových předchůdců v čele asociace.

"Mě se to lidsky velmi dotklo, jsem z toho nešťastná," řekla Eliška Balzerová, se kterou Postránecký natáčel divácky nejoblíbenější komedii 20. století S tebou mě baví svět.

Podle kolegy z Národního divadla Miroslava Donutila byl Postránecký ve své práci perfekcionista, precizní, ctižádostivý a skvělý herec. "Vždycky byl perfektně připravený, vždycky byl na place anebo na jevišti výborný," řekl. "Po málokterém herci zůstane tak velké penzum skvěle odvedené práce jako po Vaškovi," podotkl.

"Držela jsem mu hrozně palce, protože jsem myslela, že to překoná, protože on je takový optimistický člověk. Bohužel se tak nestalo a mně je to šíleně líto, tak jsem se rozbrečela, když jsem se to dozvěděla, protože to byl dobrý kolega a hlavně výborný herec," uvedla pro TV Nova Jaroslava Obermaierová.

Na Postráneckého zavzpomínal také Ivan Vyskočil. "Vašek byl především výborný herec, dokonce byl i dobrý režisér a byla s ním vždycky legrace, uměl vždycky všechno hezky pojmenovat," vypočítal Vyskočil pro TV Nova.

Podle režiséra a uměleckého šéfa Městských divadel pražských Michala Dočekala, který působil jako umělecký ředitel činohry Národního divadla, byl Postránecký silná osobnost. "Postupem času mi k sobě otevřel cestu a já poznal, že je nejen velký herec, ale i přemýšlivý a múzicky člověk, zcela oddaný své profesi. A tu ovládal skvěle," uvedl Dočekal.

Václav Postránecký zemřel v úterý večer po těžké nemoci, bylo mu 75 let. Informoval o tom mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Postránecký byl dlouholetým členem činoherního souboru první české scény, věnoval se dabingu a známý je z mnoha filmových a televizních rolí.