Bylinky ze supermarketů. Odkud pochází a jak se o ně správě starat.

Právě v tomto období, kdy se naše zahrádky teprve probouzí do nové sezony, nejeden z nás šáhl ve svém oblíbeném supermarketu po květináči s čerstvou bazalkou na italské caprese, nebo petrželce na šťouchané brambory. Kde se tyto bylinky pěstují a jaká pravidla dodržet, aby nám dělali radost co nejdéle?



Z Moravy do celé České republiky

Jediná celoroční pěstírna českých bylinek u nás firma Bylinky.cz sídlí v malé moravské vesničce Suchohrdly u Miroslavi už od roku 2012. Nečekejte tu ale pár malých záhonků, Bylinky.cz totiž pěstují bylinky v jednom z nejmodernějších skleníků v Evropě. To, že svoji práci dělají poctivě dokazuje fakt, že nedávno rozšířili svůj skleník, který je aktuálně velký jako třetina Václavského náměstí. Letos v tomto bylinkovém ráji plánují sklidit skoro 5 000 000 květináčků s čerstvými bylinkami.



Od zasetí semínka do sklizně vzrostlých bylinek uběhne asi 7 týdnů. Žádné čáry v tom ale nehledejte, ve skleníku jsou pro růst bylinek ideální podmínky, teplo a sluníčko, proto se mají malé klíčky v bylinkovém wellnessu čile k světu. Když bylinka doroste do ideální velikosti Bylinky.cz tvrdě makají na tom, aby se k vám bylinky dostali co nejdříve, proto bylinky sklízí a expedují na pulty obchodních řetězců 7 dní v týdnu. Vy si tak čerstvou bazalku, nebo petrželku můžete v supermarketu zakoupit už druhý den po sklizni.

Bylinky vypěstované s úctou k přírodě



Základy firmy Bylinky.cz stojí na úctě k životnímu prostředí. Celý skleník je zásobován teplem a elektrickou energií ze sousední bioplynové stanice. Vychází tu totiž z přesvědčení, že Zemi jsme nezdědili po našich předcích, ale půjčujeme si ji od našich dětí. Voda je dar, ze všech nejcennější, proto tu na střeše skleníku zachytávají dešťovou vodu, kterou později využívají k zavlažování bylinek.



Stejně tak, jako vás na zahrádce i zkušené pěstitele můžou potrápit škůdci. Tady se rozhodli nebojovat proti nim chemickými postřiky, ale využít zákony přírody. Týdně nakupují miliony malých predátorů z říše hmyzu, aby jim jako zkušená armáda pomohli se škůdci zatočit. Například parazitické vosičky umí do nevítaných mšic naklást svoje vajíčka a tím ji zneškodnit. Těmto bioregulátorům pak pěstitelé čas od času vypomůžou přírodními přípravky na ochranu rostlin a rostlinnými oleji.Bylinky „supermarkeťačky“ seženete ve všech supermarketech v oddělení ovoce a zeleniny. Už to by mohlo napovědět, že se jedná především o takzvané gastrobylinky, které jsou spíše než na záhonek vhodné na vaření jako čerstvé zelené koření. Bylinky.cz své malé zelené radosti pěstují s cílem obohatit vaše kuchyně o silné vůně a intenzivní chuťové zážitky. Pokud, ale bylinku nespotřebujete při jenom vaření, doporučují suchohrdelští pěstitelé několik tipů, jak prodloužit její životnost.