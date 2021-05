Bylo jí teprve deset, prozradil Bohuš Matuš o Lucinčině první puse

Kdo by to byl řekl, že zamilované hrdličky Bohuš a Lucinka se i po několika společných letech o sobě dozví něco nového. Především pak zpěvák má ještě rozhodně co dohánět. Na to, jaké je Lucinka znamení, si například nevzpomněl vůbec.

Ale vtípky mu jdou také. Reportérka ze Života ve hvězdách se ptala na první pusu v jejich životech. "Ty jsi byl můj první," řekla Lucinka. Bohuš s tím ale nesouhlasil! "Já a první? Tak v deseti letech jsi byla na tom Fantomovi a tam jsi dostala pusu na tvář jako! Na tom není nic špatného," bránil se Matuš, když ho jeho manželka počastovala nevybíravým výrazem "debil".

V posledních dnech se ale řešilo i něco jiného než Lucinčina první pusa. Jen pár dní po pohádkové svatbě čekala na novomanžele pořádná nepříjemnost. Bohušův kolega, zpěvák Marian Vojtko, totiž na jejich svatbě novinářům řekl, že byla Lucinka už ve čtrnácti jeho věrnou fanynkou a údajně se k němu pořádně měla. Nechyběla prý ani dlouhá a intimní objetí.

"Já jsem vždycky měla volný vstupenky od té mojí učitelky zpěvu. Tak jsme se párkrát bavili. Byli jsme kamarádi, ale nikdy jsme se neobjímali," vzpomíná Lucinka. Podle ní to Vojtko myslel z legrace. "Chodila za ním hlavně ta moje kamarádka, která ho miluje. Jo, měli jsme se rádi, ale v životě mezi námi nic nebylo," popsala.

Jak dopadli Bohuš a Lucinka v kvízu s otázkami o druhé polovičce? To zjistíte ve videu:

Vysvětlila i nedorozumění to, že z ní Marián údajně udělal dívku lehkých mravů. "Volala jsem do bulváru a křičela na ně, že ze mě udělali rajdu. Oni to napsali tak, že ji ze mě udělal Marián. Já jsem to ale nemyslela zle," hájí se Lucinka.

Nepříjemná situace prý posvatební dny plné lásky nepřekazila. "Jsem šťastná, přijde mi, že se máme rádi ještě víc než dřív," říká novopečená paní Matušová. Tráví spolu spoustu času, oddělují se jen na zpěvákovy koncerty. Matuš ale sní o tom, že bude zpívat s Lucinkou. "Diváci mají zájem slyšet i Lucku. Tak už Lucinku učím nějaké písničky. Ona mi vždycky řekne, ať ji neobtěžuji," směje se Matuš. jeho žena se totiž zatím zpívat stydí.