"Bylo to děsivé!" Virginia promluvila o sexu s princem Andrewem

"Bylo to pro mě tak děsivé období," řekla se slzami v očích Virginia Robertsová. "Já vím, co se stalo. On ví, co se stalo. Jen jeden z nás ale říká pravdu," dodala Robertsová v připravovaném dokumentu. Na jeho premiéru čeká celá Velká Británie, ve které je skandál v královské rodině tématem číslo jedna.

Robertsová měla být k sexu s princem donucena, když jí bylo 17 let. Tvrdí, že se členem královské rodiny měla pohlavní styk hned třikrát, jednou se s ním dokonce účastnila hromadných orgií s dalšími lidmi. Aféru spolu měli mít v Londýně, v Epsteinově sídle v New Yorku a na soukromém ostrově v Karibiku.

Princ od prvních obvinění vše popírá. Už podle fotografií je ale jasné, že se s Virginií minimálně znali. Virginia s velkou nechutí už dříve popsala, jak s princem tančila a on se při tom hodně potil. I na to měl princ připravenou odpověď. "Můj zdravotní stav způsobuje, že se nepotím. V té době jsem se díky postřelení ve válce o Falklandy předávkoval adrenalinem, a prostě je pro mě téměř nemožné se potit," vysvětloval.

K sexu mezi ním a dívkou mělo dojít 10. března, ale na tento den má prý alibi. "Byl jsem doma s dětmi a vzal jsem Beatrice do Pizza Express ve Wokingu," prohlásil princ, že tak rozhodně v té době nemohl tančit s Robertsovou v londýnském klubu. "Nikdy jsme neměli žádný sexuální styk," stojí za svým princ.

Andrew se kvůli skandálu rozhodl odejít z veřejného života. "Během několika posledních dnů mi bylo jasné, že okolnosti spojené s mým bývalým družením s Jeffrey Epsteinem se staly hlavním narušením práce mé rodiny a hodnotné práce probíhající v mnoha organizacích a charitativních organizacích, na které jsem hrdý," napsal v prohlášení. Více najdete zde.

Princovu pověst totiž zničil skandál obřích rozměrů. Za vše může jeho spojitost s miliardářem Jeffrey Epsteinem, který čelil obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a také kuplířství. Buckinghamský palác po celou dobu nařčení odmítá.

Epstein už kauzu také neobjasní, protože ho 10. srpna našli mrtvého v jeho cele. Za zneužívání nezletilých dívek a kuplířství mu hrozilo 45 let za mřížemi. Některým obětem mělo být teprve 14 let. Byl ve vazbě bez nároku na propuštění na kauci, proces měl začít příští rok. Více informací o děsivé kauze najdete zde.