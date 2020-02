Bytová krize nekončí, část Čechů se vrací bydlet zpátky k rodičům!

Odnepaměti se tomu, když dospělé děti odcházejí od rodičů, říká vylétnutí z hnízda. Kvůli rostoucím cenám nemovitostí a bytové krizi se ovšem aktuálně řada Čechů "pohybuje" opačným směrem a do onoho hnízda se vracejí.

Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Wüstenrot, kterého se účastnilo tisíc respondentů ve věku 18 až 99 let. A ukazuje také, že pouhých 16 procent dotázaných považuje bydlení za cenově dostupné.

"Nejhůře je na tom překvapivě Královéhradecký kraj, kde špatnou dostupnost bydlení podle počtu nabídek vnímá 71 % místních obyvatel a z hlediska ceny dokonce 76 procent. Přičítáme to aktuální situaci na místním trhu s nemovitostmi. Tradičně tabulce totiž vévodí Praha,“ říká Jiří Procházka z Wüstenrotu. Na druhém konci žebříčku je naopak Ústecký kraj.





Bytová krize zapříčinila například to, že se vrací doba, kdy žije v domácnosti více generací. Podle průzkumu se to aktuálně týká 13 procent Čechů. Nejčastěji bydlí děti s rodiči, nebo se k nim vracejí. Výjimkou není ale ani to, že vnoučata najdou útočiště u prarodičů.

Někteří Češi také neuspokojivou bytovou situaci řeší tím, že rekonstruují. Bytový fond je v České republice podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zastaralý a zhruba 90 procent bytů je starších 20 let. Při zakládání rodiny se tak řada Čechů nestěhuje do většího, ale upravuje dispozice stávajícího bydlení. Rekonstrukci v následujících pěti letech plánuje 42 procent Čechů.

Češi jsou také optimisté a řada z nich věří, že si na vlastní bydlení našetří, případně sáhnou po penězích ze stavebního spoření. "Realita ohledně spoření je bohužel trochu jiná. Podle České bankovní asociace by každý pátý Čech nedokázal vyžít z uspořených peněz déle než měsíc a třetina by z úspor nevyžila déle než tři měsíce,“ varuje Procházka.

Špatně dostupné bydlení také žene Čechy z měst na periferii. A pokud chtějí zůstat ve městech, často hledají garsonky nebo jiné menší byty.

