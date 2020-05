Hvězda Policie Modrava truchlí, na svátek mu zemřela žena

Jaroslava Satoranského znají lidé hlavně díky seriálu Policie Modrava, v roli majora Koutného v něm čtyři sezony vedl úspěšný kriminalistický tým. Teď se ale oblíbený herec vyrovnává s bolestnou ztrátu, v týdnu mu totiž náhle zemřela manželka Libuše.

Ta odešla minulé pondělí, tedy právě v den, kdy by normálně Satoranský slavil svátek. Od přátel a kolegů mu tak přicházela řada gratulací, aniž by tušili, s jakou ztrátou se herec právě vyrovnává.

"Je to strašná rána. Nikdo to ani ve snu nečekal. Ještěže má Jarda dceru Martinu a vnuky Kubu a Honzu. A taky hodně koníčků. Ale stejně – Líbu mu to nevrátí," přiblížil rodinný přítel, co manželka pro Satoranského znamenala.

Seznámil se s ní na představení ochotnického divadla ještě jako teenager, když za ním odvážně přišla do zákulisí, v roce 1961 pak měli na Staroměstské radnici svatbu. Příští rok by tak slavili diamantové výročí. "Starala se, abych náhodou nezpychl, vždycky mě vrátila na zem,“ děkoval před časem své choti Satoranský.

Spolu s oblibou chodili také na procházky, především pak v Praze na Proseku, kde spolu bydleli. Při natáčení Policie Modravy ale neváhali podniknout výlety také na Šumavu, Libuše mu při práci vždy byla oporou. "Cestou si toho vždy hodně napovídáme,“ vypovídala Satoranského slova o pevnosti jejich svazku.