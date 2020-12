Bývalá primátorka Prahy Krnáčová bojuje se zákeřnou nemocí!

Spekulace o zdravotním stavu Adriany Krnáčové se vyrojily letos v létě, kdy při představení své knihy vystoupila ostříhaná na krátko. Nyní v rozhovoru pro deník Blesk přiznala, že to byla paruka a za proměnou vzhledu stála rakovina prsu.



"Nemohla jsem hýbat rukou při sportu, tak jsem šla ke svému lékaři na vyšetření. Na ultrazvuku mi řekl, že to nevypadá dobře," rozpovídala se Krnáčová o tom, jak se o své nemoci dozvěděla. Ihned zahájila podle jejích slov brutální léčbu. "Když do vás naperou všechnu tu chemii, tak se vám úplně změní tělo. Nemůžete se pomalu ani zvednout. Bylo to extrémně náročné," popisuje léčbu bývalá politička.



Krnáčová se léčila ve Fakultní nemocnice v Praze, kde podstupovala onkologickou léčbu, a dokonce přišla o jedno ňadro. Podle ní je to ovšem to nejmenší, co musela obětovat. Také ji vypadaly vlasy, nehty, dostala mykózu a byla neustále unavená. "Člověk musí bojovat a musí to přežít. Část procesu uzdravování je v hlavě," rozpovídala se.



Adriana Krnáčová svoji nemoc přičítá permanentnímu stresu, kterému čelila v primátorském křesle. Momentálně je už z ošklivé nemoci téměř vyléčená. "Budu chodit ještě na ozařování, které bude spíše preventivní. Doufám, že už se to nevrátí a je to na dobré cestě," vidí optimisticky svoji budoucnost bývalá primátorka Prahy.



Prahu vedla Krnáčová čtyři roky a stala se historicky první ženou v této funkci. Proslula jako politička, která nešla pro ostřejší slova daleko a kritici jí také vyčítají řadu problémů, například kolem pronájmů městských budov nebo tunelu Blanka. Až do letošního ledna byla členkou hnutí ANO. Letos se vydala na spisovatelskou dráhu – napsala thriller z komunální politiky s názvem Zpupnost. Nyní připravuje další díl.