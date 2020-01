Terezínská vojenská nemocnice: Nahlédněte do tajemných zákoutí

Členové spolku Terezín - město změny se rozhodli ukazovat turistům staré terezínské domy a vojenskou nemocnici. Ta je stejně jako ostatní terezínské budovy obrovská, opuštěná a skoro nevyužívaná, a to už téměř 30 let.

Veškeré objekty v Terezíně a to i bývalá nemocnice jsou postavené tak, aby vydržely dělostřelecké ostřelování. Budova nemocnice má půdorys tvaru U. Je to původní posádková pevnostní nemocnice, která byla postavená už na konci 18. století.

"Jako nemocnice sloužila až do 50. let včetně II. světové války, kdy sloužila jako nemocnice zdejšího židovského ghetta. V 50. letech se lékaři přestěhovali do nové nemocnice na Krétě (část Terezína). Tato nemocnice pak zůstala jako skladiště zdravotnického materiálu pro armádu. V 90. letech armáda Terezín opustila a s tím i tento objekt nemocnice,“ popisuje Jiří Hofman ze sdružení Terezín - město změny.

Budova představuje úžasnou architekturu 18. století. Pyšní se třeba historickou kanalizací. Pro srovnání, pražské nemocnice ji měly jako žhavou novinku až začátkem 20. století. Z původního nemocničního vybavení se ale nedochovalo nic. Když totiž odcházela armáda, brali vše sebou.

"Ze stavebního hlediska v tom objektu je velké množství původních prvků. To se týká oken, kování oken, dveří nebo třeba rámů. Do dnes jenom z povrchových sběrů, které jsme tam provedli, víme, že se tam dají najít věci z 19. století, z II. světové války i z doby Československé lidové armády. Jde o osobní předměty, dokumenty, noviny, dopisy, korespondenční lístky, fotografie krabičky od cigaret, alkoholové lahve i dopisy vojáků, které psali svým milým,“ popisuje Hofman.

Jedním z nejznámějších pacientů nemocnice byl Gavrilo Princip. Byl to jeden z atentátníků, konkrétně ten, který zastřelil Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 1914, na základě čehož mimo jiné začala I. světová válka.

"Jeho historie je spojovaná právě s tou to nemocnicí, protože on onemocněl tuberkulózou kostí a když byl jeho stav už velmi vážný, tak byl převezen právě sem do nemocnice, kde se ho ještě snažili zachránit. Nicméně se to nepodařilo a v roce 1918 zemřel,“ vypráví Hofman.

Velmi oblíbená je nemocnice pro filmaře, za poslední dobu se tu natáčel třeba seriál Pustina nebo film Zátopek, ale jinak dlouhodobější využití budovy se stále hledá.

"Bavíme se totiž o osmi až jedenácti tisících metrech čtverečných. Počítalo se, že v případě obléhání nemocnice se vejde až čtyři tisíce nemocných a raněných. Kdyby se chtělo najít využití dnes, tak např. kdyby se tu chtěla vybudovat školka pro děti, tak by se tam vešel celý Ústecký kraj a ještě by zbylo," dodává s úsměvem Jiří Hofman.