Je odsouzený, podle policie podvádí dál. Bývalý fotbalista stále uniká

Janečka zachytily kamery v Jilemnici. V Peci pod Sněžkou s podvedenými dokonce zapózoval na společné fotografii. Přespává v hotelech či penzionech, kde nabízí vstupenky na utkání či neplatné dárkové poukazy na sportovní oblečení, a pak po anglicku mizí.

Poslední stopa po Davidu Janečkovi vede do obchodního centra v Liberci, kde si od dalšího napáleného muže vybral zálohu 500 eur za dodání herní konzole. "Byl to krajní bek. Vždycky hrával na kraji obrany, nebyl to špatný fotbalista," popsal bývalého spoluhráče fotbalista Stanislav Blažek.

A jak kdysi úspěšně kličkoval po trávníku, tak kličkoval i ve lžích. "Mě to úplně šokovalo, jak on ztloustnul. Já jsem mu naštěstí nic nepůjčil, ale mezi mými spoluhráči už tenkrát byli kluci, kteří na to dojeli. Já se divím, že je nepolapitelný. To úplně žasnu," vyjádřil se Blažek.

"Já ho znám! To je podvodník. Po revoluci obelhal i Spartu, že sežene kopačky, že je posílá bývalý rozhodčí Stiegler a oni mu dali peníze, on zdrhnul," řekl reportérům TV Nova Petr Kollros, masér české fotbalové reprezentace.

Bývalý ligový rozhodčí Jiří Stiegler o Davidu Janečkovi nechtěl ani slyšet. Například v Mnichově napálil reprezentanty vodního póla. "Že tam jede si pro výplaty, tak oni mu dali asi 25 000 eur a on se zdekoval," popsal Kollros.

Soudy Janečka už pravomocně několikrát odsoudily. Do věznice ale nenastoupil. "V případě, že se s tímto člověkem setkáte, kontaktujte nás prosím neprodleně na lince 158," vyzývá případné svědky policejní mluvčí Ivana Baláková.

"Už byl čtyřikrát v televizním vysílání, nyní popáté, tak předpokládáme, že štěstí bude na naší straně," doufá strakonický kriminalista Miroslav Předota.